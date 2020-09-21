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Экономика Сегодня, 19:5956
Курс доллара снова поднял НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2020 года снова поднял официальный курс, на этот раз до отметки 28,31 гривен за доллар.

Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 13 октября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на одну копейку - до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке составил 28,30 гривен.

В течение дня доллар на межбанке еще больше подорожал и менее чем за час до закрытия торгуется на отметке 28,34 гривен.

С учетом торгов НБУ установил на 13 октября справочный курс на уровне 28,31 грн/доллар, подняв его на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс доллара до конца 2020 года сильно не изменится, но при этом возможны определенные колебания. Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ.

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