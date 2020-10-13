 

Глава НБУ рассказал о приватизации "Укргазбанка"

Экономика Сегодня, 17:0149
Глава НБУ рассказал о приватизации "Укргазбанка"

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что "Укргазбанк" ближе всего к частичной приватизации среди государственных банков страны.

По его словам, соглашение уже в процессе.

Об этом Шевченко написал в статье для Atlantic Council.

"В настоящее время "Укргазбанк" работает с Международной финансовой корпорацией (МФК) и является государственным банком, наиболее близким к частичной приватизации. Соглашение уже находится в процессе, и переговоры теперь сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", - отметил глава НБУ.

По его словам, нынешняя стратегия НБУ предусматривает частичную приватизацию государственных банков Украины, но шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года.

Шевченко также рассказал, что также ожидает приобретение международной финансовой организацией доли в "Ощадбанке", но для этого "еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине временно запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации.

Кроме этого, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт".

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Теги: news, новости, Украина, НБУ, Укргазбанк, 7dniv, 7dnivinfo  
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