Рейтинг прибыльности банков составил НБУ

В наше время именно загрязненный воздух является причиной большинства проблем со здоровьем, а 9 из 10 случаев заражения инфекционной болезнью случаются в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Но хорошо, если есть возможность открыть окно и заполнить комнату кислородом с улицы. А что делать,

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