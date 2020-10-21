Прогноз по безработице в Украине улучшил НБУ

Украинцы не ищут работу после ее утраты, следовательно не считаются безработными.

Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

По прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Как отмечается в обзоре, в II квартале на фоне карантинных ограничений и падения экономики стремительно вырос уровень безработицы. Впрочем, он оказался меньше, чем прогнозировалось - значительная часть уволенных не стала искать новую работу по ряду причин (транспортные и инфраструктурные ограничения, необходимость ухода за детьми и т.п). Соответственно, такие лица отнесены к экономически неактивному населению. Именно этот фактор объясняет, почему уровень безработицы во II квартале был ниже ожиданий.