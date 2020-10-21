 

Прогноз по безработице в Украине улучшил НБУ

Экономика Сегодня, 15:3167
Прогноз по безработице в Украине улучшил НБУ

Украинцы не ищут работу после ее утраты, следовательно не считаются безработными.

Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

По прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Как отмечается в обзоре, в II квартале на фоне карантинных ограничений и падения экономики стремительно вырос уровень безработицы. Впрочем, он оказался меньше, чем прогнозировалось - значительная часть уволенных не стала искать новую работу по ряду причин (транспортные и инфраструктурные ограничения, необходимость ухода за детьми и т.п). Соответственно, такие лица отнесены к экономически неактивному населению. Именно этот фактор объясняет, почему уровень безработицы во II квартале был ниже ожиданий.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, НБУ, прогноз, безработица, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

В 2020 году спад мировой торговли ожидается на уровне 7-9%
В 2020 году спад мировой торговли ожидается на уровне 7-9%
21-окт-2020, 12:09
Прогноз по курсу гривны к доллару улучшил МВФ
Прогноз по курсу гривны к доллару улучшил МВФ
15-окт-2020, 16:09
Прогноз падения экономики Украины резко ухудшил Всемирный банк
Прогноз падения экономики Украины резко ухудшил Всемирный банк
7-окт-2020, 13:50
Проект госбюджета-2021 представил Кабмин
Проект госбюджета-2021 представил Кабмин
14-сен-2020, 14:25
Прогноз падения экономики Украины дало Fitch Ratings
Прогноз падения экономики Украины дало Fitch Ratings
6-сен-2020, 12:31

Последние новости

17:47
Политика
Слиденко заявил что для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство
17:45
События
Мощное землетрясение произошло в турецком Измире
15:36
Политика
Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не общался с президентом Владимиром Зеленским после скандального решения КСУ об отмене е-декларирования
15:34
Политика
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований
15:31
Экономика
Прогноз по безработице в Украине улучшил НБУ
15:06
События
После каникул в школах Сум будет дистанционное обучение
15:04
Политика
Центр противодействия гибридным угрозам хотят создать в СНБО
14:50
События
О срыве отопительного сезона в 24 городах предупредил "Нафтогаз"
14:10
Политика
Решение по отдельным положениям законов о е-декларировании КСУ еще не принял
13:13
Политика
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота
10:43
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (30.10.20)
10:23
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 30 Октября
10:18
Политика
Снова открыт для публичного доступа реестр е-деклараций
10:16
Политика
После экстренного заседания по КСУ Зеленский ввел в действие решение СНБО
10:14
Политика
Главу Конституционного суда на допрос вызвало ГБР
10:11
События
В ВОЗ заявили что общенациональный карантин должен быть крайней мерой
10:08
Политика
Прекратить полномочия всех судей КСУ Зеленский предлагает Раде
10:00
Политика
Срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе инициирует Украина
09:36
События
В ООС отреагировали на обострение на Донбассе
08:57
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 октября 20205469
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 октября 20204867
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 20204013
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам753
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования блокирует процесс назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов660
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота599
После заявления Лукашенко в Беларуси начали отчислять студентов из вузов366

Досуг

Способы недорого снять квартиру в Киеве
Способы недорого снять квартиру в Киеве
Каждый год в Киев приезжают десятки тысяч человек в поисках высокооплачиваемой работы, на учёбу в столичных Вузах. И все они сталкиваются с одной проблемой: как снять квартиру в Киеве недорого? Где-то жить нужно также молодожёнам и молодым людям, решившим отделиться от родителей.
Сегодня, 15:5059
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Курсы интернет-маркетинга: как стать крутым специалистом?
Интернет-маркетинг курсы обучения которому предлагает практически каждая образовательная онлайн-платформа, - одна из наиболее популярных digital-сфер. Большое количество специализаций, возможность пройти обучение интернет-маркетингу с нуля и получить востребованную и хорошо оплачиваемую
Сегодня, 10:4580
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильные плёнки: виды и применение
Автомобильная плёнка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она защищает авто от внешних воздействий и предотвращает появление коррозии. Благодаря этому машина сохраняет свой первоначальный внешний вид. Также плёнка может иметь и декоративное значение – это доступный и
Вчера, 17:36147
Помощь для роста бороды
Помощь для роста бороды
Миноксидил - известное средство, которое стимулирует рост волос. Часто его используют, когда требуется остановить выпадение волос, сделать волосы более густыми. Миноксидил для роста бороды выпускается в разных формах, в том числе можно найти те, которые идеально подходят для роста бороды.
Вчера, 17:34117
Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
Комбинезон в любом виде – это самая универсальная разновидность одежды, поэтому как для взрослых, так и для детей. К примеру, детские варианты позволяют ребенку активно двигаться во время прогулок во дворе или парке, играть без каких-либо ограничений и сковывания движений.
Вчера, 13:21105
Три совета по выбору кровати для подростка
Три совета по выбору кровати для подростка
При выборе подростковой кровати нужно учитывать несколько параметров: физические данные потенциального пользователя и основание кровати.
Вчера, 11:49107

События

Мощное землетрясение произошло в турецком Измире
Мощное землетрясение произошло в турецком Измире
Сегодня, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в городе есть серьезные разрушения.
Сегодня, 17:4534
После каникул в школах Сум будет дистанционное обучение
После каникул в школах Сум будет дистанционное обучение
Сумы относятся к "красной" зоне.
Сегодня, 15:0686
О срыве отопительного сезона в 24 городах предупредил "Нафтогаз"
О срыве отопительного сезона в 24 городах предупредил "Нафтогаз"
Отопительный сезон может сорваться из-за долгов теплокоммунэнерго.
Сегодня, 14:5070
В ВОЗ заявили что общенациональный карантин должен быть крайней мерой
В ВОЗ заявили что общенациональный карантин должен быть крайней мерой
Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге назвал крайней мерой введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом.
Сегодня, 10:1187
В ООС отреагировали на обострение на Донбассе
В ООС отреагировали на обострение на Донбассе
Командующий объединенных сил Сергей Наев отреагировал на гибель двух украинских военных в результате обстрела боевиками на Донбассе.
Сегодня, 09:3685
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 2020
30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальных, 155026 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:574013
7 Днів