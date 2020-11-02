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Экономика Сегодня, 12:3861
На фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов

Падение спровоцировало, в том числе, заявление президента США Дональда Трампа о планах оспорить результаты.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах мировых бирж.

Франкфуртская фондовая биржа

Основной индекс DAX, который включает 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгов упал на 1,66 - до 11888,5 пункта. Как отмечает телеканал n-tv, негативная динамика обусловлена заявлением Трампа о намерении оспорить результаты выборов в суде.

Парижская биржа

Индекс CAC-40, который отражает среднее значение котировок крупнейших компаний, снизился на 1,39% - до 4 738,96 пункта, хотя днем ранее вырос на ожиданиях легкой победы демократа Джо Байдена.

Акции банков Societe Generale и BNP Paribas просели на более чем 3%, автопроизводитель Renault потерял свыше 4%, PSA - более 2,5%.

Лондонская биржа

На открытии торгов снизился индекс FTSE 100, при расчете которого берут акции 100 компаний с наибольшей капитализации. Однако в последствии он скорректировался и перешел к небольшому росту.

Миланская биржа

Торги на Миланской бирже начались падением основного индекса FTSE MIB на 1,65% - до 18 673 пунктов. При этом днем ранее биржа завершила торги значительным подъемом, а рост котировок продемонстрировали акции военно-промышленного концерна Leonardo и компании Pirelli.

Гонконгская биржа

Торги здесь сегодня завершились падением котировок, а индекс Hang Seng снизился на 53 пункта (0,21%) - до 24 886 пунктов. Эксперты полагают, что участники рынка заняли выжидательный подход, наблюдая за исходом выборов в США.

Шанхайская биржа

На бирже в Шанхае не было сильных колебаний на фоне подсчета голосов на выборах в США, а торги завершились ростом. В частности, индекс "Шанхай композит" поднялся на 0,19% - до 3277,44 пункта. В зеленой зоне также оказался и сводный индекс SSE 50, который включает акции 50 крупнейших компаний.

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