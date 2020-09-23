На межбанке обвалился курс доллара

На межбанковской рынке 5 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии резко упал на 22 копейки - до 28,22 гривен, курс в покупке - до 28,20 гривен.

Курс евро в продаже вырос на 9 копеек - до 33,38 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2250 грн/доллар, евро 33,3577 - 33,3873 грн/евро, российский рубль 0,3652 - 0,3657 грн/рубль.

Отметим, вчера торги закрылись в диапазоне 28,4300 - 28,4450 грн/доллар, евро 33,2801 - 33,2977 грн/евро, российский рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Курс НБУ

На завтра Национальный банк Украины тоже резко опустил официальный курс. По сравнению с предыдущим днем он снизился на 14 копеек - до 28,36 гривен.

Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на уровне 28,3643 гривен за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс на 5 ноября составлял 28,5074 гривен за 1 доллар.

Отметим, доллар дешевеет также и по отношению к другим мировым валютам на фоне неопределенности с результатами выборов президента США. Ведущие телеканалы пока отдают победу Джо Байдену, однако в любой момент инициативу может перехватить действующий президент Дональд Трамп, поскольку подсчитаны не все голоса.