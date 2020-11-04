 

Официальный курс доллара снова резко опустил НБУ

Экономика Сегодня, 18:4443
Официальный курс доллара снова резко опустил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,13 гривен.

Американская валюта дешевеет третий день подряд и уже приближается к психологической отметке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Отметим, доллар дешевеет третий день подряд после того, как в течение продолжительного времени торговался на максимальных за два года отметках.

Финансовые аналитики отмечают, что доллар падает по отношению к мировым валютам из-за неопределенности исхода выборов президента США. По состоянию на данный момент кандидат от Демократической партии Джо Байден наращивает отрыв от Дональда Трампа и с большой долей вероятности может стать новым главой Белого дома.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 6 ноября курс доллара начал торги с небольшого роста, однако в течение дня опустился до отметки 28,15 гривен. За полчаса до закрытия торгов он остается на этом значении.

Курс доллара до конца 2020 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года. В министерстве курсовых колебаний не боятся.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно", - добавил министр.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Курс, доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

После двухлетнего максимума Курс доллара резко снизился
После двухлетнего максимума Курс доллара резко снизился
Сегодня, 10:03
Официальный курс доллара снизил Нацбанк
Официальный курс доллара снизил Нацбанк
Вчера, 09:31
Вторую неделю подряд растет курс доллара
Вторую неделю подряд растет курс доллара
4-ноя-2020, 09:34
Снова вырос официальный курс доллара
Снова вырос официальный курс доллара
15-окт-2020, 10:17
Курс доллара снова поднял НБУ
Курс доллара снова поднял НБУ
13-окт-2020, 19:59

Последние новости

18:51
События
Избранным президентом готовится объявить себя Байден
18:50
Политика
В Киевсовет по результатам местных выборов 25 октября пройдут семь партий
18:44
Экономика
Официальный курс доллара снова резко опустил НБУ
18:37
События
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
16:53
Политика
На выборах мэра Киева победил Кличко
14:46
События
Умер сатирик Михаил Жванецкий
14:42
События
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
14:36
События
На две зоны карантина разделили Украину
13:35
Политика
Назначение судьи КСУ провалила Рада
11:18
События
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
11:17
События
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ
11:15
События
О риске уничтожения всех антикоррупционных органов из-за КСУ заявили в НАБУ
11:13
Политика
Ряд приоритетных проектов до 2030 года определил Кабмин
10:17
События
Миллионы зараженных Covid-19 норок сожгут в пeчах тeплоцентралей Дании
10:04
События
Facebook удалил группу сторонников Трампа
10:03
Экономика
После двухлетнего максимума Курс доллара резко снизился
10:01
События
В "колеблющемся" штате Байден значительно уменьшил отставание от Трампа
09:49
События
Соглашение об автоперевозках с Черногорией ратифицировала Рада
09:47
Политика
Условия, при которых будут искать альтернативу "Минску" назвал Кравчук
09:26
Политика
Создать свободную экономическую зону на западе Украины хотят у Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 ноября 20204930
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20203115
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 ноября 20202832
В Республиканской партии ослабляется поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его беспочвенных обвинений избирательных комиссий в фальсификациях784
Условие введения локдауна в Украине назвал Шмыгаль430
5 ноября президент Красного Креста посетит оккупированный Донбасс301
Введение карантина "выходного дня" в Украине допустил Степанов287

Досуг

Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Море сюрпризов на фестивале «Жара»
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий состоится в середине 2021 года в Германии. Перечень участников фестиваля не разглашается. Только одно можно сказать с уверенностью — будет жарко!
Сегодня, 18:5652
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг: перспективы и возможности для вашего бизнеса
Нейромаркетинг — новое направление в маркетинге, в котором используют исследования мозга для изучения поведения потребителей. Статистика за 2018 показывает, что стоимость всех проведенных нейромаркетинговых исследований составила 30 млрд долларов.
Сегодня, 10:1588
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Липосакция для мужчин: в чем особенность
Сегодня мужчины, заботящиеся о привлекательности внешнего вида, все чаще обращаются в центры пластической хирургии. Согласно внутренней статистике Клиники Аура в г. Киев, Голосеевский пр-т, 27, наиболее востребована ринопластика. 
Вчера, 16:08153
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній.
4-ноя-2020, 12:20147
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
3-ноя-2020, 22:20203
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание
3-ноя-2020, 10:582055

События

Избранным президентом готовится объявить себя Байден
Избранным президентом готовится объявить себя Байден
По результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.
Сегодня, 18:5143
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
Европейский союз официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня, 18:3748
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Умер сатирик Михаил Жванецкий
В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти 86-летнего сатирика Михаила Жванецкого.
Сегодня, 14:46101
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина
Еще четыре других областных центров находятся на "грани".
Сегодня, 14:42108
На две зоны карантина разделили Украину
На две зоны карантина разделили Украину
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Сегодня, 14:3681
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп.
Сегодня, 11:18108
7 Днів