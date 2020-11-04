Официальный курс доллара снова резко опустил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2020 года резко опустил официальный курс доллара на 22 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,13 гривен.

Американская валюта дешевеет третий день подряд и уже приближается к психологической отметке.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Отметим, доллар дешевеет третий день подряд после того, как в течение продолжительного времени торговался на максимальных за два года отметках.

Финансовые аналитики отмечают, что доллар падает по отношению к мировым валютам из-за неопределенности исхода выборов президента США. По состоянию на данный момент кандидат от Демократической партии Джо Байден наращивает отрыв от Дональда Трампа и с большой долей вероятности может стать новым главой Белого дома.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 6 ноября курс доллара начал торги с небольшого роста, однако в течение дня опустился до отметки 28,15 гривен. За полчаса до закрытия торгов он остается на этом значении.

Курс доллара до конца 2020 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года. В министерстве курсовых колебаний не боятся.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно", - добавил министр.