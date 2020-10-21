На переговоры с МВФ и другими кредиторами отправился глава Нацбанка

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отправился на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

В рамках визита в США пройдут встречи и с другими кредиторами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

Сообщается, что Шевченко будет находиться с официальным рабочим визитом в Вашингтоне в течение 8-13 ноября.

"Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", - говорится в сообщении.