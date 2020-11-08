По результатам работы миссии МВФ может принять решение о транше кредита

Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки.

Сотрудничество с МВФ позволит Украине выполнять внешние обязательства.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, сообщает пресс-служба НБУ.

"Поддержка МВФ необходима для быстрейшего восстановления украинской экономики. Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ максимально предан сотрудничеству страны с МВФ.

"Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и ее увеличить международные резервы до 29-30 млрд долларов в следующих годах", - добавил Шевченко.