О завершающем этапе переговоров с МВФ о бюджете-2021 сообщил Марченко

Министерство финансов Украины завершает переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров государственного бюджета на 2021 год.

Документ будет подан в парламент в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования совместного с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную раду Украины". - сказал он.

Марченко также отметил высокую интенсивность переговоров и "большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ".

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию о наработанных позициях", - добавил он.