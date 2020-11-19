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Экономика Сегодня, 09:5065
Пятый день подряд растет курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 28,3741 гривен за 1 доллар (+0,0047 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 28,3694 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,63 гривен за евро.

Прогноз

В течение текущей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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