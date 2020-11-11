На историческом минимуме учетную ставку сохранил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года.

Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории Украины уровне.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что является важным для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции", - сказал он.

Напомним, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.