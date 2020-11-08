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Экономика Сегодня, 19:2077
Еще один банк НБУ признал банкротом

Национальный банк отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных.

Решение принято в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

"Учитывая отсутствие принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО "Мисто Банк" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, сегодня правлением НБУ приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Отнесение АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных никак не влияет сектор, поскольку доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

По данным НБУ 78% вкладчиков АО "Мисто банк" (2 282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

По данным НБУ, контролером АО "Мисто Банк" Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

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