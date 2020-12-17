Еще 22 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета занял Минфин

В ноябре 2020 котировки биткоина регулярно били рекорды. Это обстоятельство радует тех, кто успел закупить криптовалюту, когда она стоила еще $10 000 за 1 ВТС и не дает покоя трейдерам, которые хотят приобрести монету и заработать на ее росте.

63