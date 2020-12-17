 

Еще 22 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета занял Минфин

Экономика Вчера, 19:5361
Еще 22 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета занял Минфин

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 22,209 млрд грн (по курсу НБУ).

Это в 2,3 раза меньше, чем на предыдущем аукционе (51,439 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Еще 22 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета занял Минфин

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 17.03.2021 на сумму 1,580 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,
  • с погашением 14.04.2021 на сумму 3,841 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,25% годовых,
  • с погашением 07.07.2021 на сумму 3,219 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых,
  • с погашением 01.12.2021 на сумму 5,127 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,62% годовых,
  • с погашением 15.06.2022 на сумму 1,509 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,75% годовых,
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 182 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,98% годовых,
  • с погашением 01.11.2023 на сумму 398 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,00% годовых,
  • с погашением 22.05.2024 на сумму 300 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,15% годовых,
  • с погашением 26.02.2025 на сумму 2,170 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,25% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

  • с погашением 16.12.2021 на сумму 138 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,80% годовых.
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Теги: news, новости, Украина, Минфин, 7dniv, 7dnivinfo  
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