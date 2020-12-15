После достижения трехлетнего максимума курс евро снизился

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,63 гривен за евро.

Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,6375 гривен за евро (-0,0083 грн). При этом курс евро на 29 декабря составляет 34,6458 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 34,60 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,60 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 28,2605 гривен за 1 доллар (-0,1063 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 28,3668 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.