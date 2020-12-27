 

За месяц биткойн подорожал почти на 50%

Экономика Вчера, 21:4155
За месяц биткойн подорожал почти на 50%

Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня, 30 декабря 2020 года, в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28 500 долларов.

С начала месяца биткойн подорожал почти на половину.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Сообщается, что биткойн продолжает так называемое "ралли Санта Клауса" в конце года, достигнув отметки в 28 572 долларов. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому большому ежемесячному приросту с мая 2019 года.

С начала 2020 года биткойн вырос в цене почти в четыре раза на фоне роста интереса инвесторов.

Отметим, "ралли Санта Клауса" называют устойчивый рост фондового рынка с последней недели декабря до первых двух торговых дней января.

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Теги: news, новости, Украина, Биткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
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