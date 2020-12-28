 

Доходы и расходы 2021 года: какие показатели заложены в госбюджет

Экономика Сегодня, 11:3471
Доходы и расходы 2021 года: какие показатели заложены в госбюджет

Доходы государственного бюджета Украины на 2021 год запланированы в сумме 1 084 млрд гривен, что на 6,1% больше доходов 2020 года (1022 млрд гривен). 

Расходы предусмотрены в сумме 1 320 млрд гривен, что на 0,6% больше, чем в 2020 году (1 312 млрд гривен).

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете на 2021 год, который вступил в силу с 1 января.

Государственный бюджет рассчитан на Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы (постановление Кабмина от 29 июля 2020 года №671).

Дефицит госбюджета составит 246,6 млрд гривен, что составляет 5,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Его планируется покрыть в основном за счет заимствований, а также приватизации (12 млрд гривен).

Ожидается, что номинальный ВВП в 2021 году составит 4 505 млрд гривен. Реальный ВВП вырастет на 4,6% после падения на 4,8% в 2020 году.

Рост потребительских цен ожидается на 7,3% (декабрь к декабрю прошлого года). При этом средняя номинальная зарплата (до вычета налогов) составит 13 632 гривен, а реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

Средний обменный курс в 2021 году прогнозируется на уровне 29,1 гривен за доллар (в 2020 году он составил 26,95 грн/доллар). Курс на конец года ожидается 28,8 гривен за доллар.

Ожидается, что уровень безработицы по методологии Международного организации труда в 2021 году составит 9,2%.

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37,2 млрд гривен).

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