В наступившем 2021 году украинцев ожидает ряд изменений в социально-экономической сфере

С 1 января увеличиваются размеры пенсий и минимальной зарплаты.

Выросли тарифы на коммунальные услуги, но оформить субсидию стало проще. Для предпринимателей повышается ЕСВ и меняются правила ведения отчетности. Более подробно обо всех изменениях - в материале РБК-Украина.

Минимальная зарплата выросла на 20%

В Госбюджете на 2021 год заложено увеличение размера минимальной заработной платы до 6000 гривен с 1 января. Следующее повышение запланировано с 1 декабря до 6500 гривен.

В формате почасовой оплаты "минималка" вырастет с 1 января до 36,11 гривен за час, а с 1 декабря - до 39,12 гривен.

Стоит отметить, что в 2020 году минимальная зарплата также повышалась дважды: с 1 января 2020 - 4723 гривны; с 1 сентября - 5000 гривен.

Как изменится прожиточный минимум

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает прожиточный минимум с 1 января на том же уровне, который был установлен в декабре 2020, с повышением его размера 1 июля.

Так, базовый показатель с нового года устанавливается в размере 2189 гривен. 1 июля произойдет повышение до 2294 гривен, а 1 декабря - до 2393 гривен.

Для разных социальных групп населения размер прожиточного минимума отличается:

для детей до 6 лет: с 1 января 2021 - 1921 гривна; с 1 июля - 2013 гривен; с 1 декабря - 2100 гривен;

для детей 6 - 18 лет: с 1 января - 2395 гривен; с 1 июля - 2510 гривен; с 1 декабря - 2618 гривен;

для трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 гривен; с 1 июля - 2379 гривен; с 1 декабря - 2481 гривна;

для нетрудоспособных: с 1 января - 1769 гривен; с 1 июля - 1854 гривны; с 1 декабря - 1934 гривны.

Поэтапное повышение пенсий

В связи с ростом минимальной зарплаты, 1 января произошло увеличение размера пенсионных выплат с 2100 гривен до 2400 гривен для лиц старше 65 лет, которые имеют трудовой стаж более 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин).

1 марта 2021 планируется индексация пенсий на 11%, а 1 апреля работающим пенсионерам сделают перерасчет с учетом зарплаты за время работы на пенсии и приобретенного стажа.

Следующий этап повышения выплат - 1 июля. Произойдет перерасчет пенсий и надбавок к ним из-за увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных с 1769 до 1854 гривен и надбавок к ним.

Для лиц от 65 лет со стажем 30/35 лет 1 июля пенсии вырастут с 2400 до 2600 гривен. Также будет введена ежемесячная выплата 400 грн для лиц 75-80 лет, а если у них есть стаж 20/25 лет - пенсия составит не менее 2500 гривен.

Для лиц от 80 лет размер минимальной пенсии с 1 июля 2021 составит 2600 гривен при наличии стажа 20/25 лет, сохраняется дополнительная ежемесячная выплата - 500 грн.

С 1 декабря 2021 года произойдет повышение прожиточного минимума, благодаря чему минимальная пенсия вырастет до 1934 гривен.

Тарифы на коммунальные услуги

Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на электроэнергию для населения. Ранее на первые потребленные 100 кВт была установлена стоимость 90 копеек за КВт.час.

С 1 января 2021 года фиксированная стоимость 1 кВт для бытовых потребителей составит 1,68 грн. Это единый тариф на весь объем потребленной электроэнергии, он будет действовать до 31 марта 2021.

Кроме того, с нового года выросли тарифы на газоснабжение. Цена за услуги по транспортировке газа с 1 января 2021 повышается в 20 из 22 операторов газораспределительных сетей по Украине. Например, в "Киевоблгазе" тариф на распределение газа составит 1,55 грн за кубометр, вместо 0,81 грн. "Киевгаз" повысит стоимость с 0,28 грн до 0,32 грн за 1 куб.м.

Компании-поставщики газа также увеличат стоимость 1 куб.м. голубого топлива для бытовых потребителей. Так, "Нафтогаз" установил тариф на январь 2021 в размере 7,22 грн/куб.м, что на 14% выше декабрьского тарифа 6,33 грн/куб. м.

Упрощение оформления субсидий

Правительство усовершенствовало порядок предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. С нового года для оформления субсидии больше не нужно посещать Управления соцзащиты (личный прием граждан с 2021 года прекращается).

Заявление для назначения субсидии можно подать онлайн на официальном сайте, в приложении "Дия", отправить по почте либо оформить в местной громаде.

Также расширен перечень лиц, которые могут претендовать на помощь от государства при оплате "коммуналки":

право на субсидию получили украинцы, родственники которых официально работают за границей, или пребывают за пределами страны в период ухода за ребенком до 3 лет;

граждане, которые не имеют доходов и по законодательству освобождены от уплаты ЕСВ (ранее данной категории населения субсидию назначали только по решению комиссии);

лица, которые приобрели право собственности на недвижимое имущество за последний год, в т.ч. путем наследования.

Новые правила микрокредитования

Так называемые микрокредиты пользуются высоким спросом у населения. В связи с чем осенью 2020 года Верховная рада приняла закон, регулирующий порядок предоставления потребительских кредитов и нормы правоотношений в данной сфере. 1 января 2021 закон вступает в силу.

Договор сроком действия на 1 месяц с суммой кредита, не превышающей размер минимальной зарплаты (6 тысяч грн), относится к категории потребительских и регулируется соответствующим законом.

Общая сумма штрафов и пени за нарушение указанного договора не может быть выше двукратного размера суммы, полученной потребителем по условиям договора, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Запрещается изменение размера процентной ставки по кредиту, изменение порядка ее расчета и порядка уплаты процентов.

При оформлении кредитного договора потребитель обязан дать согласие на доступ к его кредитной истории, ее хранение и распространение через бюро кредитных историй. В случае несогласие клиента на предоставление данной информации, кредитная организация должна отказать ему в оформлении договора.

Закон ограничивает количество "быстрых" кредитов для одного потребителя, таким образом защищая финансовые организации от роста проблемной задолженности.

Налоги для ФЛП

С 2021 года повышаются налоги для физических лиц-предпринимателей, что связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

1 января размер Единого социального взноса для ФЛП вырос с 1100 грн до 1320 грн (22% от минимальной зарплаты). Следующее повышение произойдет с 1 декабря 2021 - ЕСВ составит 1430 грн.

Единый налог для ФЛП 1 группы составит 227 грн (10% от прожиточного минимума на январь 2021), для 2 группы - 1200 грн (20% от минимальной зарплаты). ФЛП 3 группы платят единый налог в размере 5% от дохода или 3%+НДС.

При этом ФЛП первой группы освобождаются от уплаты ЕСВ и единого налога в период с декабря 2020 по май 2021 года включительно. Соответствующее решение принял парламент в рамках поддержки бизнеса во время карантина из-за коронавируса.

Также в новом году устанавливаются предельные объемы доходов для каждой из групп ФЛП, они привязываются к размеру минимальной зарплаты. Непревышение данных показателей является одним из условий применения упрощенной системы налогообложения:

первая группа - 167 минимальных зарплат;

вторая группа - 834 минимальные зарплаты;

третья группа - 1167 минимальных зарплат.

Какие еще изменения ждут предпринимателей

С наступлением 2021 года изменился порядок ведения кассовых операций в национальной валюте для ФЛП. Так, отменяется обязательное ведение Книги учета доходов.

Принятый Верховной радой закон касается физлиц-предпринимателей первой и второй групп и ФЛП третьей группы, которые не являются плательщиками НДС. Таким предпринимателям можно вести учет в любой удобной форме (электронная или бумажная) с указанием суммы дохода за месяц.

Парламент отсрочил еще на год введение кассовых аппаратов для ФЛП ранее планируемое с 1 января 2021 года.

Обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) отменено до 2022 года для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, чей годовой доход не превышает граничного объема дохода для первой группы плательщиков единого налога.

Исключением являются предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах с рисками от уплаты налогов (продажа ювелирных изделий, сложной бытовой техники, предоставление платных медуслуг, реализация медицинских препаратов и товаров).