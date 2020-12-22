В первый торговый день года на межбанке немного вырос курс доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар.

Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 34,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3300 - 28,3550 грн/доллар, евро 34,7495 - 34,7774 грн/евро, российский рубль 0,3862 - 0,3869 грн/рубль.

Отметим, 29 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 34,7807 - 34,8147 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Напомним, в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действовал официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

Прогноз

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.