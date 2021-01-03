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Экономика Вчера, 22:2449
Биткойн пробил отметку в 40 тысяч долларов

Криптовалюта биткойн (bitcoin) в четверг, 7 января, пробила отметку стоимости в 40 тысяч долларов.

Это очередной исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

В 20:14 четверга стоимость криптовалюты оценивалась в 40,013 долларов. После этого число пошло на спад и к 20:40 стоимость упала к 38,8 тысячам долларов.

Отметим, с начала 2021 года данная криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. В частности, с 1 января биткойн вырос в цене более чем на 8 000 долларов или почти на 30 процентов. За календарный год он подорожал в пять раз, а его привлекательность выросла после того, как крупный платежный сервис PayPal позволил своим клиентам из США торговать криптовалютами.

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Теги: news, новости, Украина, Курс, Биткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
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