Отметку в 41 тысячу долларов преодолел Биткойн

В пятнице, 8 января, криптовалюта биткойн (bitcoin) превысила отметку в 41 тысячу долларов.

Рост цены криптовалюты составил более 9%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одного биткойна, по состоянию на 12:56, составила 40 602 долларов. Позже криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 542 доллара.

За 1-2 января 2021 года биткойн последовательно преодолел сразу несколько отметок и поднялся с 30 до 34 тысяч долларов. И только за прошедшие сутки он взлетел до 41 тысячи долларов.