Цену на газ ограничил Кабмин

Кабинет министров Украины принял решение ограничить цену на газ для населения.

Она будет действовать как минимум до конца марта.

Соответствующее постановление было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

Новая цена на газ

Кабинет министров установил верхний предел цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. Выше этого предела поставщики не смогут поднимать тариф.

Сколько будет действовать

Новая цена на газ будет действовать с 1 февраля 2021 до завершения отопительного сезона или до окончания карантина.

Влияние на платежки

Цена на газ для населения в среднем снизится на 30%, а для части потребителей - почти на 40%. Новая цена ниже на 1,5 гривны чем та, которая была в течение отопительного сезона 2018-2019 годов. В зимние месяца тех лет платежки достигали 2,5 - 3 тысячи гривен, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты.

Новая цена означает, что при таком же потреблении платежка будет меньше на 500 гривен и составит около 40% от минимальной зарплаты.

Субсидии

Пенсионеры и другие уязвимые категории продолжат получать субсидии в полном объеме. Средняя субсидия на сегодня выше 1 600 гривен - ее получают 3 млн домохозяйств.

Что с рынком газа

Украина не отказывается от развития рынка газа. Но без вмешательства уже в феврале кубометр газа мог бы подорожать до 12 гривен. В Европе растет спрос и цены на биржах уже приближаются до 350 долларов за тысячу кубометров.

"При такой цене облгазы могли бы поднять цену выше 12 гривен за кубометр. Поэтому в условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка такое решение сбалансирует и направит рынок на путь развития", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новая цена для всех?

Те украинцы, которые самостоятельно сменили поставщика и получили на годовой тариф, продолжат платить по действующим контрактам. Сейчас они платят по 4,7 гривен за кубометр и экономят около 1000 гривен на отоплении в месяц. Те, кто имеют годовой тариф ниже, чем 6,99 гривен, останутся на этих контрактах.