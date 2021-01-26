За год инвесторы из Украины вывели почти полмиллиарда долларов

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год оценивается в 420 млн долларов.

В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

За 2020 год отрицательные реинвестированные доходы оценены 1,2 млрд долларов (В 2019 году - положительные на уровне 3,3 млрд долларов).

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) в 2020 году уменьшились до 833 млн долларов по сравнению с 1,0 млрд долларов за 2019 год, чистые привлечения по кредитам прямого инвестора - до 226 млн долларов по сравнению с 924 млн долларов за 2019 год.

Напомним, по данным НБУ, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долларов. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долларов.

В конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.