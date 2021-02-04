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Экономика Сегодня, 09:5799
Курс доллара до минимума с середины декабря

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар.

Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 27,7711 гривен за 1 доллар (-0,1174 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет: 27,8885 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 5 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,79 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,25 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу группы ICU, до конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар.

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