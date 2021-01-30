 

110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке

Экономика Сегодня, 19:3144
110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 90 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, НБУ, Гривна, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Денежные переводы в Украину за 2020 год установили новый рекорд
Денежные переводы в Украину за 2020 год установили новый рекорд
30-янв-2021, 10:13
За год инвесторы из Украины вывели почти полмиллиарда долларов
За год инвесторы из Украины вывели почти полмиллиарда долларов
30-янв-2021, 10:08
На 550 млрд гривен вырос госдолг Украины за 2020 год
На 550 млрд гривен вырос госдолг Украины за 2020 год
26-янв-2021, 18:46
За восемь лет благодаря займам резервы Украины выросли до максимума
За восемь лет благодаря займам резервы Украины выросли до максимума
6-янв-2021, 17:32
Резервы более чем на 1 млрд долларов за 2020 год пополнил НБУ
Резервы более чем на 1 млрд долларов за 2020 год пополнил НБУ
31-дек-2020, 18:19

Последние новости

19:55
События
Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
19:43
События
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
19:31
Экономика
110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны НБУ выкупил на межбанке
16:12
События
Крупной кибератаке подверглась Украина
16:11
События
Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины
16:09
События
Крымскую платформу поддержал Европарламент
15:27
События
Вакцинацию российским "Спутником V" начала Венгрия
14:49
События
Из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда
14:48
События
В Киеве устроили акцию протеста из-за переименования проспекта Бандеры в Московский
13:18
Политика
В Кремле отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о разрыве страны с Европейским союзом
13:14
События
Снежный циклон в Украине отойдет не раньше воскресенья
13:07
События
Работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной возобновила Румыния
11:30
События
Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина
10:04
События
Почти 1 метр снега выпал во Львовской области
10:03
События
Информацию о лавине на трассе Киев-Чоп опровергли в ГСЧС
10:02
События
Германия предоставит политическое убежище 50 оппозиционерам из Беларуси
09:42
События
Пятерых участников штурма Капитолия задержали в США
09:41
События
Ляшко заявил что вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой
09:20
События
Причины изменения климата в Украине назвали в Кабмине
08:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 февраля 20213672
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 20211862
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи1260
Бойко лучше всего справился бы на посту премьер-министра Украины, считают украинцы - опрос826
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем высказался относительно членства Украины в НАТО622
После двух уколов вакциной Pfizer американец заразился коронавирусом258
Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти234

Досуг

Как выбрать запчасти для авто
Как выбрать запчасти для авто
Чтобы сократить затраты на ремонт машины, посетите каталог https://brovacar.ua/ru/shop и закажите нужную для устранения дефекта в работе деталь просто онлайн. 
Сегодня, 18:5259
Подбираем зимнюю детскую обувь
Подбираем зимнюю детскую обувь
Есть много разных мнений о том, какой должна быть детская обувь, чтобы красиво выглядела, а также была удобной для ребенка. Перед родителями может возникнуть сложная задача, поскольку есть чрезвычайно большое количество цветов, моделей и фасонов детской обуви.
Сегодня, 12:3087
Как выбрать хорошую ванну?
Как выбрать хорошую ванну?
Если утро начинается с кофе, то тяжёлый день лучше провести в ванне с теплой водой. Разнообразие предложений магазинов сантехники часто приводит в замешательство, а не просто даёт свободу выбора.
Сегодня, 11:2787
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Робот Roborock: 3 помощника для вашей квартиры
Если вы задумывались над приобретением роботизированного пылесоса, то не могли упустить из виду бренд Roborock. Продукция бренда представлена в среднем ценовом сегменте и есть практически в каждом магазине техники.
Вчера, 14:16172
Как мужчине выбрать летние шорты?
Как мужчине выбрать летние шорты?
Шорты – необходимый элемент гардероба для каждого мужчины. Это отличный вариант для летних прогулок. Если покупать мужские шорты в интернет-магазине, то нужно учитывать ряд нюансов, среди которых подходящая модель, материал и цветовая гамма.
Вчера, 10:05176
Преимущества кирпичных домов
Преимущества кирпичных домов
Ни для кого не секрет, что строительство дома из кирпича удовольствие не из дешёвых. Стоимость кирпича, его кладка, на порядок выше современных аналогов, но не спешите искать альтернативу.
10-фев-2021, 19:32238

События

Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
Впервые регулятор лишил лицензии поставщика газа
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа.
Сегодня, 19:5546
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций
Решение госсекретаря вступит в силу 16 февраля.
Сегодня, 19:4360
Крупной кибератаке подверглась Украина
Крупной кибератаке подверглась Украина
В конце января 2021 года украинские пользователи интернета пострадали от фишинговой кибератаки.
Сегодня, 16:1288
Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины
Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины
Минздрав ожидает ее 15 февраля. Прививки будут делать по национальному плану в несколько этапов, но некоторым категориям граждан иммунизацию отсрочат.
Сегодня, 16:1194
Крымскую платформу поддержал Европарламент
Крымскую платформу поддержал Европарламент
Европейский парламент поддерживает создание Крымской платформы для деоккупации полуострова.
Сегодня, 16:0975
Вакцинацию российским "Спутником V" начала Венгрия
Вакцинацию российским "Спутником V" начала Венгрия
С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".
Сегодня, 15:2776
7 Днів