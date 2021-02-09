Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждались законодательные инициативе по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и меры в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул Люнгман.