Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина

Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за метр кубический. В правительстве сейчас работают над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Что будет с апреля. Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит, правительство работает над постоянным решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99 (гривен за метр кубический, - ред.)", - отметил он.