Уровень в 50 тысяч долларов превысил Биткойн

С начала года самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 70%.

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, впервые в истории превысила уровень 50 тысяч долларов и достигла 50,602 тысяч долларов.

Биткойн в течение последних дней пытался пробить уровень в 50 тысяч долларов. Сегодня криптовалюта растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Фьючерсы на фондовые индексы США достигли рекордных максимумов. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla, биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.