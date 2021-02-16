Цену на газ для своих клиентов на март обнародовал "Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в марте 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цена газа для населения от государственной компании несколько ниже, чем предельный тариф, который Кабинет министров установил для всех поставщиков газа - 6,99 гривен за кубометр.