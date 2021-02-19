 

НБУ установил курс на 25 февраля

Экономика Сегодня, 11:4045
НБУ установил курс на 25 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар.

Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.

Межбанк

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Курс, доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

НБУ установил курс доллара на 19 февраля
НБУ установил курс доллара на 19 февраля
19-фев-2021, 10:25
После четырех дней роста снизился курс доллара
После четырех дней роста снизился курс доллара
17-фев-2021, 10:15
Курс доллара достиг 28 гривен
Курс доллара достиг 28 гривен
16-фев-2021, 10:16
Ниже 28 гривен впервые с середины января упал курс доллара
Ниже 28 гривен впервые с середины января упал курс доллара
4-фев-2021, 09:26
Третий день подряд падает курс доллара
Третий день подряд падает курс доллара
3-фев-2021, 10:24

Последние новости

12:05
События
Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
11:40
Экономика
НБУ установил курс на 25 февраля
11:38
События
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
11:31
События
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
11:17
События
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
11:14
События
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
10:39
События
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
10:10
События
Топ-3 пропагандистских тезиса России об Украине по мнению Ткаченко
09:57
События
Губернаторам в областях поставили задачу найти людей для вакцинации индийской инъекцией
09:50
Политика
Европарламент принял разгромную для Зеленского резолюцию по Украине
08:44
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 февраля 2021
Вчера, 2021-02-24
22:21
События
Законопроект о коллаборантах внесли в Раду
22:17
События
Кампания по COVID-вакцинации началась в Житомирской области
22:08
События
Вакцину от коронавируса получила Полтавская область
22:07
События
Сроки призыва в 2021 определили в Украине
20:59
События
Обыски по делу о злоупотреблениях прошли у руководства ГАСИ
20:56
События
Медицинские бронемобили Латвия передала армии Украины
20:33
События
Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову
20:14
События
Вакцинацию от коронавируса завтра начнет Киев
18:28
Экономика
Нефть по 100, биткоин по 200. Как в мировой экономике разгоняется мега-инфляция и что это значит для Украины

Новости ТОП-7

В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы8116
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 февраля 20213078
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 февраля 20212926
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины2292
Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом1703
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 февраля 2021919
COVID-вспышку на Прикарпатье объяснили у Зеленского882

Досуг

Целебные свойства золотых украшений
Целебные свойства золотых украшений
Покупая браслет, ожерелье или коктейльное кольцо с бриллиантом, следует подумать о золоте, чтобы украшение обладало многочисленными преимуществами для здоровья.
Вчера, 19:35126
Как перевозить велосипед в автомобиле
Как перевозить велосипед в автомобиле
Велопрогулки - прекрасный вариант досуга в теплое время года. Польза прогулок очевидна: они позволяют поддерживать себя в форме, укрепляют здоровье и дарят хорошее настроение.
Вчера, 09:42140
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
Бадминтон – одна из самых азартных и увлекательных игр, которая позволяет провести свободное время весело и с пользой, ведь спорт – это очень полезное дело, особенно, для офисных сотрудников.
23-фев-2021, 13:59185
Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов.
22-фев-2021, 19:16244
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина. 
22-фев-2021, 19:12391
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Качественная итальянская мебель от STS.ua: в чем преимущества.
22-фев-2021, 17:39269

События

Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки.
Сегодня, 12:0520
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.
Сегодня, 11:3837
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.
Сегодня, 11:3144
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19.
Сегодня, 11:1746
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
В результате пожара погибли двое человек.
Сегодня, 11:1452
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19.
Сегодня, 10:3959
7 Днів