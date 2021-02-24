Цену на газ на март для бытовых клиентов установил "Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в марте 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.