Цену на газ на март для бытовых клиентов установил "Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в марте 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.
Цена газа для населения от государственной компании несколько ниже, чем предельный тариф, который Кабинет министров установил для всех поставщиков газа - 6,99 гривен за кубометр.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
В то же время, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.