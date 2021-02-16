 

Выше 50 тысяч долларов снова поднялся Биткойн

Экономика Сегодня, 15:4258
Выше 50 тысяч долларов снова поднялся Биткойн

Биткойн подорожал в среду, 3 марта, на 4% до 50,7 тысяч долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта снова дорожает после падения ниже 45 тысяч долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, восстановив некоторое спокойствие на мировых рынках и возобновив спрос на более рискованные активы.

Облигации были в центре шторма на финансовых рынках в последние недели после резкого скачка доходности во всем мир. Мировые акции упали с почти рекордных максимумов, а цены на сырьевые товары пошатнулись.

Однако финансовые стимулы подогрели ожидания рынка быстрого восстановления, поскольку президент США Джо Байден близок к принятию пакета расходов в размере 1,9 триллиона долларов.

Уолл-стрит резко упала на прошлой неделе, однако в понедельник, 1 марта, индекс S&P 500 продемонстрировал лучшее однодневное ралли за девять месяцев.

В среду широкий индекс мировых акций MSCI вырос на 0,19%.

Индекс доллара по отношению к шести мировым валютам практически не изменился в среду после падения с почти месячного максимума накануне.

Цены на нефть незначительно отошли от двухнедельного минимума. Нефть марки WTI подорожала на 0,15% до 59,85 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,33% до 62,91 долларов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, биткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Уровень в 50 тысяч долларов превысил Биткойн
Уровень в 50 тысяч долларов превысил Биткойн
16-фев-2021, 18:53
До максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу подорожала нефть
До максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу подорожала нефть
4-фев-2021, 12:45
После достижения исторического максимума биткойн рухнул на 20%
После достижения исторического максимума биткойн рухнул на 20%
11-янв-2021, 14:19
Биткойн пробил отметку в 40 тысяч долларов
Биткойн пробил отметку в 40 тысяч долларов
7-янв-2021, 22:24
Ниже 30 тысяч долларов рухнул Биткойн
Ниже 30 тысяч долларов рухнул Биткойн
4-янв-2021, 15:42

Последние новости

19:01
События
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
19:00
События
Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстреле активистов Майдана
18:57
События
На санкции США и ЕС резко отреагировали у Путина
18:56
События
Арбузова и Табачника из санкционного списка исключил Евросоюз
15:49
События
Продление санкций против Януковича и его окружения согласовали в ЕС
15:43
События
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне
15:42
Экономика
Выше 50 тысяч долларов снова поднялся Биткойн
15:40
События
Государственное бюро расследований планирует завершить расследование аварии самолета АН-26 под Харьковом до конца апреля
15:38
События
Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова
14:05
События
Ляшко заявил что до конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины
13:20
События
Степанов заявил что медсистема Украины готова к третьей волне коронавируса
13:17
События
Посол Британии заявила что вакцина Covishield идентична AstraZeneca
13:01
События
Минздрав запретил медикам сообщать о производителях и поставщиках COVID-вакцин
11:07
События
США ввели запрет экспорта вооружений в Россию, которого и так не было с 1945 года
10:45
События
В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавируса
10:01
События
Передача дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд может полностью заблокировать его работу
10:00
События
Первые два штата США Техас и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, в том числе и обязательное ношение масок
09:58
События
Шансы принятия закона об ОАСК оценили в Раде
09:56
События
Госдеп заявил что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае
09:54
События
В Украине расширилась "красная зона"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 марта 20211669
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 марта 20211313
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наивысшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоили имя покойного Анатолия Зленко908
Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson686
Индексация пенсий: на сколько выросли выплаты с 1 марта412
Карантин в Украине снова ужесточают284
Цену на газ на март для бытовых клиентов установил "Нафтогаз"225

Досуг

Раздвижные системы от «ВиЯр»
Раздвижные системы от «ВиЯр»
Шкафы-купе — один из наиболее популярных форматов мебели для хранения. Они удобны, надежны, занимают мало места, при этом вместительны и универсальны в плане дизайна, их можно вписать в любой интерьерный стиль.
1-мар-2021, 19:23233
Предназначение пластификатора для бетона
Предназначение пластификатора для бетона
Пластификатор для бетона является химической добавкой, которую вводят в смесь, чтобы улучшить ее физико-механические характеристики.
1-мар-2021, 17:44172
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Самый нужный вспомогательный материал при ремонте
Перед тем как приступить к декоративной отделке стен или потолков, следует хорошенько подготовить поверхность. Тщательно зашпаклевать, выровнять, отшлифовать, прогрунтовать и так далее и так далее.
28-фев-2021, 08:21285
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Система капельного полива от интернет магазина MarketSV
Применение дождевальных установок для полива приусадебного участка постепенно уходит в прошлое. Устройства расходуют много воды и заболачивают территорию.
27-фев-2021, 14:20347
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
Как выбрать планшет ребенку для игры и учебы
XXI век – это время высоких технологий. Использование новейших средств коммуникации является залогом успеха. Раньше дети больше времени проводили на улице, играя со своими сверстниками. Но мир стремительно меняется.
27-фев-2021, 08:54374
Как правильно одеваться на рыбалку
Как правильно одеваться на рыбалку
Рыбалка – увлекательное занятие. Однако, если подобрать неправильную одежду, отдых может быть испорчен.
26-фев-2021, 15:07381

События

Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Адаптивный карантин в Украине действует уже неделю. За это время в "красную зону" с жесткими ограничениями попали уже три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.
Сегодня, 19:0134
Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстреле активистов Майдана
Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстреле активистов Майдана
Допрос Кличко начался около 11:30, он допрашивается как свидетель со стороны защиты.
Сегодня, 19:0038
На санкции США и ЕС резко отреагировали у Путина
На санкции США и ЕС резко отреагировали у Путина
Новые санкции США и Евросоюза против России назвали вмешательством во внутренние дела РФ.
Сегодня, 18:5735
Арбузова и Табачника из санкционного списка исключил Евросоюз
Арбузова и Табачника из санкционного списка исключил Евросоюз
Послы Европейского союза утвердили продление индивидуальных санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Сегодня, 18:5634
Продление санкций против Януковича и его окружения согласовали в ЕС
Продление санкций против Януковича и его окружения согласовали в ЕС
Послы 27 стран ЕС согласовали в среду продление на шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года - действия персональных санкций против России по Украине.
Сегодня, 15:4962
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне
Полет планируется в 2023 году.
Сегодня, 15:4363
7 Днів