После недельного снижения курс доллара вырос

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 27,7431 гривен за 1 доллар (+0,0340 грн). При этом курс доллара на 9 марта составляет 27,7091гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс вырос после снижения в течение четырех дней подряд.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,02 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.