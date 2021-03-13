Украинцам осталось менее двух недель оплачивать газ по фиксированному тарифу 6,99 гривны за кубометр. Уже в апреле вступят в силу новые, рыночные, цены

А с мая компании-поставщики обещают представить бытовым потребителям фиксированные годовые тарифы на газ.

Несмотря на то, что в вопросах их формирования и взаимодействия клиентов с поставщиками газа еще остается немало невыясненных моментов, уже сегодня можно выделить общие правила, по которым будет функционировать украинский рынок газа с мая 2021 года.

Какие правила будут действовать на рынке газа

Годовой контракт на газ ориентировочно будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022.

Поставщик не имеет права в течение этого времени менять величину установленного годового тарифа на газ.

Потребитель обязан рассчитаться по платежке от газовщика до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Поставщик газа имеет право предлагать своим клиентам другие тарифные планы (месячный, квартальный).

Потребитель имеет право менять тарифный план, переходя с годового на месячный и возвращаясь обратно на годовой. Правда, все это нужно правильно оформить документально.

Потребитель также имеет право расторгнуть договор с поставщиком и перейти к другому.

Что может измениться