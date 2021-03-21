 

Украинские банки остановить вывод денег для своих хозяев призвал НБУ

Экономика Сегодня, 17:4842
Украинские банки остановить вывод денег для своих хозяев призвал НБУ

Хозяева украинских банков выводят деньги из своих финучреждений.

Из-за коронакризиса прибыль нашей банковской системы в 2020 году сократились на треть и составили 41,3 млрд грн, но владельцы готовы забрать и это.

По-видимому, очень деньги нужны.

Это подтверждается последними повестками собраний акционеров: например, акционеры ПУМБ (контролируется Ринатом Ахметовым) в этот понедельник приняли решение о выплате им дивидендов в размере 1,3 млрд грн, а хозяева австрийского Райффайзен Банка Аваль и украинского ТАСкомбанка (контролируется Сергеем Тигипко) вынесли на апрельские собрания акционеров о дивидендах на 2 млрд грн и на 300 млн грн, соответственно.

Из банков вовсю выводят деньги, и, как сообщили источники "Страны", это серьезно беспокоит руководство НБУ.

Ведь из-за коронавируса регулятор больше года не проверял финучреждения с выездами на место и не проводил стресс-тестирование (не проверял банки на устойчивость/готовность к экономическому кризису). Тестирование решили возобновить лишь в 2021-ом, и оно еще не проведено. По сути, в НБУ не знают, что на самом деле происходит с банковском системой. Ведь только получают от нее отчеты "на удаленке", но не проводят на месте инспекций, чтобы удостоверится в подлинности данных и их точности.

Больше всего контролеров из НБУ тревожит то, что банки выдают проблемные кредиты за качественные, и не формируют под них резервы. Потому руководство Нацбанка сейчас нервно воспринимает сообщения о выводе денег из финучреждений. Когда потребуются средства на покрытие убытков, их просто не будет.

Какое-то время это были лишь слухи, а сейчас появилось внутреннее письмо регулятора №20-0006/24052, в котором он настоятельно рекомендует банкам не выплачивать дивиденды акционерам до завершения проверок НБУ.

"Стране" удалось разыскать этот документ.

"Национальный банк рекомендует банкам проводить взвешенную дивидендную политику и воздержаться от распределения прибылей через выплату дивидендов до завершения диагностического обследования, с целью повышения уровня капитализации банков, содействия их финансовой устойчивости и обеспечения надлежащего управления капиталом для покрытия рисков, присущих деятельности банков", — говорится в нем.

В письме открыто говорится, что что пандемия коронавируса еще не завершилась и еще может провоцировать неплатежи по банковским кредитам, что может угрожать платежеспособности банков. Им могут потребоваться средства для покрытия убытков в будущем, а также на формирование новых резервов.

Впрочем, в банковской системе достаточно спокойно отреагировали на переживания регулятора. Все хором отмечали, что не могут ничего запретить своим хозяевам, а Нацбанк выдал свое предписание в форме "рекомендации".

"Следует понимать, что это действительно рекомендация. Она не содержит никаких отлагательных условий и банки вольны принимать решения относительно распределения полученной прибыли самостоятельно", — сказал "Стране" председатель правления Кредитвестбанка Игорь Тихонов.

При этом финансисты уверяют, что уже привыкли жить и работать в условиях кризиса, и глобальных неприятных сюрпризов в 2021 году не ждут. Говорят, что все уже просчитали. В том числе и неплатежи по кредитам, которые вылились в убытки для них.

"Коронакризис" — это просто очередной кризис, и банки к нему оказались намного более подготовлены, чем к предыдущим. Это значит, что стратегии и политики уже учли возможные риски, главные из которых — это снижение качества кредитного портфеля, что происходит при любом кризисе", — сказал "Стране" начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения "Радабанка" Сергей Гнездилов.

В тоже время финансисты признают, что в случае роста заболеваемости COVID-19 и ужесточения карантинных ограничений, невозвраты по кредитам бизнеса и населения действительно могут снова увеличиваться. Потому в крайнем случае готовы свернуть свои операции.

"Как возможный вариант — попробовать "пересидеть" пандемию, минимизировав свои расходы и направить все усилия на развитие бизнеса после окончания карантина", — объяснил "Стране" председатель правления Forward Bank Андрей Киселев.

То, что банки не собираются раскручивать кредитование на полную катушку до завершения коронакризиса, понятно по их первым отчетам в этом году. По данным Нацбанка, кредитный портфель бизнеса в феврале 2021 года сократился на 0,1% (до 738,3 млрд грн), населения — на 0,4% (до 200 млрд грн). Кредитование развивается в основном за счет госпрограмм ("5-7-9%", ипотека под 7%).

И это при том, что на депозиты поступает большой объем средств — приток вкладов физлиц и предприятий составил 0,5% (до 1,3 трлн грн), и их некуда вкладывать. Чаще всего они уходят на покупку гособлигаций Минфина, то есть на финансирование дефицита бюджета, или в Нацбанк.

"Ликвидность системы остается избыточной. Банки активно вкладывают ее в ОВГЗ, депозитные сертификаты НБУ. Главным образом потому, что в стране сохраняется острый дефицит платежеспособных заемщиков", — подтвердил Игорь Тихонов.

Банкиры уверяют, что сейчас достаточно опасно кредитовать даже производителей товаров/услуг, на которые стихийно растет спрос из-за разрастания пандемии коронавируса — их называют "трендовыми".

"К примеру, в середине 2020 года наиболее активными потребителями кредитных ресурсов были службы доставки готовой еды и продуктов, производство средств защиты, поставка медицинского оборудования, аптеки и т.д. Это очевидные проекты, которые абсолютным большинством банков оценивались как беспроигрышные. Однако всеобщее увлечение такого рода проектами привело к перенасыщению рынка, и сейчас условный производитель антисептиков выглядит не так привлекательно, как год назад. Аналогичный процесс неизбежен и для строительных проектов в рамках "Большого строительства". Банки сейчас активно кредитуют дорожную технику. Но что будет со всей этой техникой через несколько лет, когда проект завершится?" — заметил Тихонов.

Кредитные риски сейчас считают очень высокими, а самым надежным кредитором считают государство, то есть Минфин. Задача большинства банков сейчас — пережить коронакризисный период, не уходя в убытки. Ведь иначе Нацбанк после проверок потребует у акционеров дополнительных денежных вливаний в банки, на которые не способно большинство владельцев. Нет денег.

"Никто нам сейчас денег не даст, наоборот — хозяева хотят, чтобы мы отдавали прибыль. Или всю, или значительную часть. Их бизнесы стоят. Отказать акционерам, конечно, никто не решится, а Нацбанк по закону не может нам запретить выплату дивидендов, может только давать рекомендации. Потому мы продолжим платить владельцам", — признал председатель одного из банков в разговоре со "Страной".

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Теги: news, новости, Украина, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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