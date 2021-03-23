Доллар и евро перед выходными подорожали

Национальный банк Украины в пятницу, 26 марта, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

В пятницу официальная цена доллара, по данным НБУ, составляет 27,96 гривен за единицу валюты, что на девять копеек больше, чем в четверг. Евро сегодня стоит 33,03 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем он также вырос в цене на десять копеек. И российский рубль подорожал, его курс составляет 0,366 грн.

Отметим, что эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных - субботы и воскресенья (27 и 28 марта).