Доллар и евро немного "потяжелели" перед выходными

В пятницу, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,83 гривен/$, а курс евро - 32,70 грн за единицу валюты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

В пятницу доллар стоит 27,8324 гривен, что всего на одну копейку больше, чем в предыдущий рабочий день. Курс евро составляет 32,7003 за единицу валюты. По сравнению с четвергом он поднялся в цене на восемь копеек. Российский рубль упал в цене, его курс составляет 0,365 грн.

Отметим, что эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных - субботы и воскресенья (3 и 4 апреля).