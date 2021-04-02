Марченко заявил что Украина и МВФ в ближайшее время могут договориться о возобновлении кредитования

Через два месяца может быть достигнуто соглашение на уровне персонала, но для получения денег, по словам министра, Украине еще предстоит проделать "домашнюю работу".

Договоренности staff level agreement (на уровне персонала) Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь в ближайшие два месяца. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии телеканалу "Украина 24" .

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности в ближайшие два месяца. Это наше ожидание. Дальше будем выполнять домашнюю работу. Принимать необходимые законы, чтобы получить деньги МВФ", – сказал он.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by. Работа была завершена без рекомендации о выделении второго транша.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд в качестве первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы.

30 марта Люнгман сказал, что МВФ скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, так как в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов. Его слова стали реакцией на то, что президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (№№ 5153–5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким льготным ставкам: 5% – общая ставка, 9% – в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до подачи декларации.