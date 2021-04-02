 

Марченко заявил что Украина и МВФ в ближайшее время могут договориться о возобновлении кредитования

Экономика Сегодня, 22:1440
Марченко заявил что Украина и МВФ в ближайшее время могут договориться о возобновлении кредитования

Через два месяца может быть достигнуто соглашение на уровне персонала, но для получения денег, по словам министра, Украине еще предстоит проделать "домашнюю работу".

Договоренности staff level agreement (на уровне персонала) Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут достичь в ближайшие два месяца. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии телеканалу "Украина 24" .

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности в ближайшие два месяца. Это наше ожидание. Дальше будем выполнять домашнюю работу. Принимать необходимые законы, чтобы получить деньги МВФ", – сказал он.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by. Работа была завершена без рекомендации о выделении второго транша.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд в качестве первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы.

30 марта Люнгман сказал, что МВФ скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, так как в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов. Его слова стали реакцией на то, что президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (№№ 5153–5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким льготным ставкам: 5% – общая ставка, 9% – в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до подачи декларации.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, МВФ, кредитование, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против
Зеленский заявил что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов"
2-апр-2021, 23:20
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
16-фев-2021, 13:54
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине
13-фев-2021, 11:13
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 февраля 2021
12-фев-2021, 08:19
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи
10-фев-2021, 21:00

Последние новости

23:04
События
Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD
22:14
Экономика
Марченко заявил что Украина и МВФ в ближайшее время могут договориться о возобновлении кредитования
22:11
Политика
Вовк о новом расследовании НАБУ - "Моего брата используют как расходный материал"
22:09
События
В АМКУ расследуют аномальный рост цен на такси
22:07
События
Почему солнечные бури так опасны для людей рассказали ученые
20:57
События
Eкраинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО
20:56
События
Условие, при котором может возобновить поставки AstraZeneca уже в июне назвала Индия
20:54
События
За создание Центра противодействия дезинформации США похвалили Украину
18:27
События
"В целях разжигания войны". Как погиб 4-летний Владик Дмитриев и что это значит для ситуации на Донбассе
18:12
События
До приезда копов россиянин фотографировавший обнаженных девушек в Дубае успел сбежать из ОАЭ
18:06
Политика
В Кремле заявили что вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе
14:49
События
В Луганской области на блокпосту умер инспектор полиции
14:47
События
У Молдовы есть подозрения что из страны Чауса вывезли на машине украинского посольства
14:45
События
В прямом эфире на канале Ахметова оскорбили олигарха
14:30
Политика
"Дерибан» земли в Ужгороде: приостановлено действие одного из пунктов резонансного решения
12:50
Политика
Мендель и Аваков заявляют о "нашем русском языке". Что это значит и будут ли перемены в политике украинизации?
12:31
События
В МВД раскрыли детали задержания стрелявших в поезде атошников
12:27
События
В Киеве могут остановить маршрутки из-за малого количества пассажиров
12:26
События
После задержания в Дубаи голых украинских «моделей», в Катаре могут задержать Ермака и Кулебу
10:56
События
Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие

Новости ТОП-7

Для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка7567
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 апреля 20214035
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 апреля 20213513
Стрельбу из автоматов в поезде "Укрзализныци" открыли военнослужащие2648
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 20212607
Почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси2527
Что говорят и думают в Донецке про слухи о большой войне2029

Досуг

Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Покупка любой запчасти для автомобиля – дело ответственное и серьезное, не терпящее халатного и легкомысленного подхода. Особенно это касается выбора тормозных дисков – важнейшей детали, от которой зависит эксплуатационные свойства транспортного средства.
Сегодня, 18:4074
Чем горный велосипед отличается от городского?
Чем горный велосипед отличается от городского?
Для катания по городским улицам идеальным считается ситибайк, ведь он просто создан для этого. Тем не менее есть еще несколько претендентов для хорошей езды.
3-апр-2021, 22:20312
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Основные причины низкой скорости интернета Укртелеком
Медленный интернет раздражает, затрудняет использование браузера и других программ, требующих онлайн подключения. Укртелеком – один из самых крупных провайдеров в Украине, предоставляет качественное широкополосное подключение. Но даже у крупных провайдеров бывают неполадки в работе.
2-апр-2021, 23:16445
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Дистанционное обучение: 12 советов для родителей
Во многих странах начались очередные волны эпидемии коронавируса, все больше слухов о том, что в Украине планируют ввести локдаун. А это означает закрытие школ.
2-апр-2021, 13:17365
Причины поломки турбин
Причины поломки турбин
Машинный турбокомпрессор хоть и считается долговечным, все же со временем в нем могут появиться дефекты. Периодически требуется избавляться от всех неисправностей турбины.
1-апр-2021, 21:06397
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Пластиковые окна для дома: как выбрать
Замена окон является важным этапом при капитальном ремонте или строительстве. Нужно обращать особое внимание на качество изделий, так как от этого зависит эффективность эксплуатации и комфорт внутренней части помещения
1-апр-2021, 16:56342

События

Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD
Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD
Из-за своего состояния пациентка даже не смогла заботиться о ребёнке, нуждающемся в специальном уходе.
Сегодня, 23:0437
В АМКУ расследуют аномальный рост цен на такси
В АМКУ расследуют аномальный рост цен на такси
Во время первого дня жесткого карантина за маршрут, который раньше стоил не больше 200 грн, таксисты могли потребовать больше тысячи гривен.
Сегодня, 22:0942
Почему солнечные бури так опасны для людей рассказали ученые
Почему солнечные бури так опасны для людей рассказали ученые
Помимо того, что солнечные бури выводят из строя технику, они также негативно влияют на здоровье космонавтов, приводя к разным заболеваниям и повреждению ДНК.
Сегодня, 22:0739
Eкраинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО
Eкраинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО
Украинские военные примут участие в миссии Североатлантического договора (НАТО) в Ираке.
Сегодня, 20:5765
Условие, при котором может возобновить поставки AstraZeneca уже в июне назвала Индия
Условие, при котором может возобновить поставки AstraZeneca уже в июне назвала Индия
В Индии возобновят экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca уже в июне, если эпидемическая ситуация в стране улучшится.
Сегодня, 20:5653
За создание Центра противодействия дезинформации США похвалили Украину
За создание Центра противодействия дезинформации США похвалили Украину
США приветствуют создание Советом национальной безопасности и обороны Украины Центра противодействия дезинформации.
Сегодня, 20:5459
7 Днів