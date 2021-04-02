Доллар и евро резко подорожали

Национальный банк Украины в четверг, 8 апреля, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подорожали.

Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

Официальная цена доллара, по данным НБУ, в четверг составляет 27,89 гривен за единицу валюты, что на шесть копеек больше, чем в среду. Евро сегодня стоит 33,13 грн. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем он также вырос в цене на 24 копейки. Российский рубль подешевел, его курс составляет 0,358 грн.