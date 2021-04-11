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Экономика Сегодня, 13:0738
Биткоин подорожал до 62,6 тысяч долларов

Во вторник, 13 апреля, биткоин в очередной раз обновила свой исторический максимум. Криптовалюта подорожала почти до 62,6 тысяч долларов. 

Об этом свидетельствуют данные "Coindesk".

По состоянию на 11:21 (по киевскому времени - Ред.) стоимость криптовалюты биткоин составила $62 369. После чего в 11:29 в ходе торговой сессии биткойн вырос почти на 3%, достиг отметки 62,513 долларов за криптовалюту, обновив таким образом исторический максимум. Сейчас цена биткоина составляет 62 597 долларов за единицу.

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