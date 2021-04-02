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Экономика Сегодня, 20:2758
После новости об отводе российских войск от границ Украины резко укрепилась гривня

В четверг, 22 апреля, курс безналичного доллара рухнул на 16 копеек, и межбанковские торги финишировали в рамках 27,91-27,93 грн/$. Наличные цены проседали медленнее. На продаже "американец" опустился на 8-10 копеек, а на покупке - на 5. В итоге к вечеру закрепились такие диапазоны:

  • 28,0-28,15 грн/$ - на продаже;
  • 27,70-27,95 грн/$ - на покупке.

С утра банкиры говорили о небольшом росте спроса со стороны населения на покупку валюты в мобильных приложениях. Но к вечеру это движение сошло на нет.

Торговля на межбанке шла волнами, но общий объем сделок на площадке Bloomberg получился скромным: сократился с $156 млн до $110 млн. С утра спекулянты разогнали котировки наверх - до 28,06-28,12 грн/$. Но они там не удержались и понемногу отступали вниз, пока не появилась ключевая для рынка военно-политическая новость.

"Большинство сделок на безналичном рынке сегодня прошло в рамках 28,05-28,08 грн/$, и торговля была сбалансированной. А резкое укрепление гривны произошло уже после 14 часов, после новости об отводе войск РФ от украинской границы. Наша валюта подорожала одновременно с российским рублем, который сегодня укрепился где-то на 1%", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Деэскалация и снижение напряженности успокоили покупателей доллара. В первую очередь иностранцев, которые понемногу выводят свои капиталы из наших облигаций внутреннего госзайма: вчера Минфин погасил ОВГЗ на 1,1 млрд грн и выплатил по ним процентов на 1,4 млрд грн.

Из сегодняшнего отчета Нацбанка стало понятно, что меньше половины этого погашения пришлась на нерезидентов, их гривневый портфель гособлигаций на 22 апреля сократился на 400 млн грн (до 95,8 млрд грн). Немного доллара на эту гривну они купили сегодня и могут продолжить свои приобретения дальше.

"Новость об отводе войск РФ от границ спровоцировала резкое изменение настроений и рост интерес к гривне и нашим еврооблигациям", - сказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Впрочем, желающих продавать доллар на рынке сильно не прибавилось. Все потому, что началась выплата Госказначейством возмещений по НДС: вчера бизнес получил первые 450 млн грн, а сегодня пришла выплата побольше - 705,7 млн грн. Платежи идут по нарастающей, и экспортеры ждут их каждый день. Поэтому придерживают продажу валюты до лучших времен.

При спокойном межбанке и небольшом валютном спросе это не проблема, валюты должно хватать. Но если иностранцы будут предпринимать вылазки с крупными покупками доллара, то его курс будет расти.

Завтра, 23 апреля, казначеи ждут открытия межбанка в диапазоне 27,90-27,94 грн/$, а дальше дают разные курсовые прогнозы: движение на 28,0 грн/$, если нерезиденты будут скупать валюту, и сохранение торгов в рамках 27,90-27,94 грн/$, если их не будет. Хотя большинство финансистов все же настроены положительно.

"Полагаю, завтра рынок будет оптимистичным, но также будет следить за новостями о фактическом отводе войск. Ведь заявления заявлениями, а фактический отвод - отводом", - сказал Шевчишин.

ЕЦБ распугал рынки и евро опустился

Курс евро снижался второй день подряд на мировом рынке: с $1,2032/€ до $1,2013/€ после того, как биржи отторговались в рамках $1,2003-1,2069/€.

Рынки сначала положительно отреагировали на новости по итогам заседания Европейского Центробанка: регулятор сохранил базовую процентную ставку на нуле, а антикризисную программу выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) - на уровне €1,85 трлн. Это эмиссия евро, которая позволяет поддерживать бизнес и экономику.

Но затем руководство ЕЦБ заговорило о том, что во втором квартале печатный станок в Европе заработает быстрее, и на рынках зашептались о пересмотре объемов PEPP в мае-июне. Это растревожило трейдеров, и они стали продавать евро.

Хотя председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции заявляла о том, что еврозона "проложит путь к устойчивому восстановлению экономической активности в течение 2021 года", при этом она продолжала говорить о важности вакцинации  и дала понять, что этот фактор непредсказуем.

"Хотя восстановление мирового спроса и масштабные фискальные стимулы поддерживают активность в мире и в еврозоне, краткосрочные экономические перспективы омрачает неопределенность, связанная с возобновлением пандемии и развертыванием вакцин", - сказала Лагард.

На таких речах курс евро скатился вниз, рынки снова отдавали предпочтение доллару.

В Украине наличный курс евро почти не изменился:

  • 33,65-33,90 грн/€ - на продаже;
  • 33,25-33,50 грн/€ - на покупке.
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