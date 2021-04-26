Перед длинными выходными доллар подешевел, а евро подорожало

В пятницу, 30 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар упал в цене, а евро - вырос.

Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

В пятницу доллар стоит 27,75 гривен, что всего на три копейки меньше, чем в предыдущий рабочий день. Курс евро составляет 33,64 за единицу валюты. По сравнению с четвергом он поднялся в цене на 12 копеек.

Отметим, что эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных - субботы, воскресенья, , понедельника и вторника (1, 2, 3 и 4 мая).