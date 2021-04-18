Криптовалюта Ethereum побила свой исторический максимум

Цена криптовалюты Ethereum (эфир) побила исторический максимум, достигнув отметки в $3,5 тысяч за единицу.

Аналитики заявляют о подрыве доминирования биткоина на крипторынке.

Так, согласно порталу Coindesk, в 16:29 стоимость эфира составила $3 511, что является максимальным показателем за все время его существования. Уже к 22:00 цена этой криптовалюты составила $3 387.

По данным CNBC, эксперты рынка связывают рост заинтересованности в эфире с интересом различных институций. В прошлом месяце Европейский инвестиционный банк объявил о выпуске своей первой в истории цифровой облигации на публичном блокчейне Ethereum.

В свою очередь аналитики, опрошенные агентством РИА Новости, констатировали подрыв доминирования биткоина - в рост пошли Ethereum, Binance Coin и Ripple. Тем временем индекс рыночной доли биткоина упал до 48,2%, самого низкого значения за более чем два года.