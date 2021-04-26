Санкциями против Никарагуа внезапно озаботился Нацбанк Украины

Национальный банк Украины обратился к Независимой ассоциации банков Украины с требованием соблюдать санкции против Никарагуа.

Об этом говорится в письме Нацбанка, которое есть в распоряжении "Страны"

Примечательно, что письмо отправили 6 мая, т.е. примерно спустя 3 месяца после того как Рада приняла решение ввести санкции против Никарагуа в начале февраля

В письме НБУ требует от банков выполнять санкционное постановление. В том числе не обслуживать банковские карты, выпущенные в Никарагуа.

"Согласно п.2 решения СНБО от 1.02.2021 против республики Никарагуа сроком на пять лет применены секторальные специальные экономические и другие ограничивающие меры (санкции). В частности, но не исключительно: прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из Республики Никарагуа или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи налички по платежным картам, эмитированными резидентами Республики Никарагуа. (...) Банкам, которые являются участниками международных платежных систем, необходимо установить в своих системах соответствующие ограничения (запреты) с учетом типов операций, которые связаны с выдачей наличных денег по платежным картам", - говорится в письме НБУ.

С чем связано такая внезапная и запоздалая активность НБУ - неизвестно. Банкиры говорят, что обычно такое бывает, когда выясняется, что кто-то из банков обслужил кого-то из санкционного списка.