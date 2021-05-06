Доллар и евро продолжают "худеть"

Национальный банк Украины во вторник, 18 мая, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Нацбанка.

Сегодня доллар стоит 27,55 гривен, что на шесть копеек меньше, чем в предыдущий рабочий день. Курс евро составляет 33,44 гривен за единицу валюты. По сравнению с понедельником евровалюта подешевела на три копейки.

Отметим, что доллар в Украине падает в цене шестой день подряд. Американская валюта начала дешеветь еще 12 мая.

Напомним, по прогнозам экспертов на текущей неделе доллар может пуститься до отметки 27,50 грн/$. На валютный рынок будет одновременно влиять два фактора. Первый - налоговый период: бизнес до 20 мая включительно платит квартальные налоги, а госпредприятия перечисляют в госбюджет свои положенные отчисления за 2020 год. Поэтому продажи валюты со стороны экспортеров должны увеличиваться. Второй - крупное погашение ОВГЗ в среду, 19 мая, - на 12,97 млрд грн. "Страна" подробно разбиралась, что будет с курсом на неделе.