Почти до 27,4 грн опустился доллар на межбанке

Во вторник, 18 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на 12 копеек - до 27,415 грн/$1 с 27,535 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,405-27,425 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,44 грн/$1 с 27,57 грн/$1 в понедельник.

Кроме того, регулятор укрепил на 12 копеек курс нацвалюты на 19 мая – до 27,4368 грн/$1 с 27,5550 грн/$1 накануне.