Перед выходными доллар подорожал на 5 копеек, а евро - на 3

Национальный банк Украины в пятницу, 21 мая, установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. Впервые за девять дней доллар подорожал.

Соответствующие данные обнародованные на сайте Нацбанка.

Сегодня доллар стоит 27,46 гривен, что на пять копеек больше, чем в четверг. Курс евро составляет 33,51 гривны за единицу валюты. По сравнению с предыдущим рабочим днем евровалюта подорожала на три копейки.

Отметим, что эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных - субботы и воскресенья (22 и 23 мая).