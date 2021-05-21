Валютчики подняли курс доллара и готовы дальше гнать его наверх

Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара: 24 мая его курс приподнялся на 3 копейки - до 27,43-27,46 грн/$.

Наличные курсы двигались в разном темпе: на продаже опустились на 2-5 копеек, а на покупке - на 5 копеек:

до 27,48-27,60 грн/$ - на продаже;

до 27,15-27,40 грн/$ - на покупке.

В кассах было спокойно, люди покупали валюту не очень активно. Оптовый наличный курс спустился с 27,48-27,53 грн/$ до 27,42-27,46 грн/$.

Межбанк медленно раскачивался после выходных. Объем торгов на площадке Bloomberg уменьшился со $136 млн до $110 млн.

"На торгах ощущалась небольшая активность. Хотя на моменте, после обеда, спрос на валюту ненадолго подскочил, и котировки на какое-то время поднялись. Вероятно, это было связано с появлением информации о выплате бизнесу новой порции гривны в рамках возмещения НДС", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

24 мая Госказначейство выплатила бизнесу по НДС порядка 735,7 млн грн. С учетом прошлой недели общая сумма перечислений достигла 1,7 млрд грн. То есть основные суммы компании еще не получили.

Начиналась безналичная торговля уровне пятничного закрытия межбанка - 27,40-27,43 грн/$ и рынок больше часа простоял в этом диапазоне, после чего немного отошел вниз - на 27,41-27,42 грн/$. Курсовой скачок наверх произошел после 14:30 - сразу на уровень 27,44-27,47 грн/$. Там котировки держались меньше часа, и отошли на 27,44-27,45 грн/$. А уже к закрытию скорректировались на 27,43-27,46 грн/$.

"Думаю, рынок все больше смотрит на разворот. Но сил покупателей пока недостаточно, чтобы сломить текущую тенденцию. С другой стороны, плавно подходим к спокойному сезону июня-июля, когда валютный рынок в целом снижает активность. На какой курсовой отметке подойдем - на такой его и проведем", - прокомментировал "Стране" ожидания руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Самой обсуждаемой новостью на финансовом рынке сегодня стало открытие рынка земли (из-за подписания Президентом профильного закона). Эксперты говорили, что на валютных сегодняшних данное событие никак не отразилось, но допускали его влияние на гривну в будущем.

"Мне кажется, нерезы ждут землю. Ведь выходят из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), а в доллары переворачиваться не спешат. То есть фрахтовали капиталы под запуск рынка. Запуск земли - хороший драйвера для рынка и для гривны. Но это намечено с 1 июля, и то, если ничего не помешает. Будет ли рынок и какой он будет - посмотрим. До конца непонятны объемы покупки, и иностранцами в том числе. Все признают, что ситуация на границах остается опасной. Нерезиденты в любой момент могут передумать", - сказал Шевчишин.

Завтра финансисты ждут дальнейшее планомерное подорожание доллара по мере дальнейших выплат по НДС. 25 мая казначеи прогнозируют старт межбанка в рамках 27,43-27,47 грн/$, и ждут дальнейшего движения в сторону 27,50 грн/$.

Евро поднялся на риске

На мировом рынке сегодня доминировал евро, курс которого поднялся с $1,2179/€ до $1,2226/€ после торговли в рамках $1,2173-1,2230/€.

Неделя начиналась не очень активно, и большой раскачки курсов на биржах не фиксировалось. В тоже время все хотели побольше заработать, потому наблюдался повышенный спрос на рисковые активы. А евро - один из таких.

"Низкий уровень волатильности способствует стремлению инвесторов к риску на валютных рынках и, вероятно, провоцирует отказ от активов США в пользу активов других восстанавливающихся после пандемии экономик", - комментировали ситуацию изданию Wall Street Journal аналитики ING.

Доллар пользовался небольшим спросом, активнее раскупали европейскую валюту.

В Украине наличный курс евро опустился на 5 копеек на покупке, и не изменился на продаже. К вечеру сформировались следующие диапазоны: