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Экономика Сегодня, 09:5760
В понедельник курс биткоина пошел в рост после твита Маска о майнинге криптовалюты

Биткоин, стоимость которого в воскресенье снизилась на 17%, снова пошел в рост после твита Илона Маска о перспективах использования возобновляемых источников энергии во время майнинга криптовалют. 

Об этом сообщает CNBC. 

Гендиректор Tesla Илон Маск 24 мая написал в Twitter о том, что обсуждал с североамериканскими биткоин-майнерами необходимость использования возобновляемых источников энергии при майнинге. Маск назвал итог дискуссии многообещающим.

После этого стоимость биткоина подскочила почти на 4%. До реплики Маска в Twitter биткоин, по данным CoinDesk, торговался на уровне $38 074, через несколько минут его цена составила уже $39 500. За последние сутки биткоин подорожал более чем на 17%, отыграв потери от распродажи в воскресенье. 

Впрочем, аналитики Уолл-стрит при этом заявляют, что тренд на снижение курса продолжится в ближайшее время и при худшем варианте развития событий может перейти на акции компаний технологического сектора.

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Теги: news, новости, Украина, Биткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
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