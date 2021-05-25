Крупнейший держатель криптовалюты рассказал, что будет с биткоином в ближайшие месяцы

Причиной падения курса криптовалют является тренд на ответственное потребление ресурсов, в том числе и электроэнергии.

В течение лета на крипторынке будет наблюдаться стагнация.

Такой прогноз в комментарии "Стране" дал одесский бизнесмен, политик и один из крупнейших держателей криптовалюты в Украине Дмитрий Голубов.

"Причиной нисходящего тренда криптовалют и биткоина в частности, является неэкологичность майнинга. Мир наблюдает моду на sustainable life, так называемое ответственное потребление и добыча биткоина не ложится в канву данного движения, поскольку большая половина электроэнергии вырабатываемая человечеством это сжигание полезных ископаемых. Илон Маск под натиском экологического движения, отказался от приёма биткоинов в качестве оплаты за автомобили Тесла, что повлекло за собой распродажи криптовалют", - сказал эксперт.

По его словам, на фоне диверсификации и перераспределения капитала после оттока в более чем триллион долларов биткоин лишился существенной доли на рынке.

"Если раньше биткоин занимал более 70% всей доли рынка, то сейчас эта цифра упала до 40% что лишает криптовалюту роста в среднесрочной перспективе. На арену выходят новые игроки вроде Chia (XCH) с хорошим потенциалом роста, но в целом рынок был сильно перегрет за последние месяцы и мы наблюдаем закономерную фиксацию прибыли больших компаний перед летними каникулами, поэтому ближайшие 2-3 месяца неизбежна стагнация и слабая финансовая активность сектора криптовалют", - добавил Голубов.